Chaos in Dakar Rally: motorcoureur Barreda krijgt etappezege toch weer terug

De vierde etappe van de Dakar Rally heeft woensdag tot chaos geleid. Joan Barreda was aanvankelijk de sterkste bij de motoren, maar raakte de zege vervolgens kwijt aan Nacho Cornejo omdat die een andere motorrijder had geholpen. Later werd Barreda alsnog als winnaar uitgeroepen.

Barreda finishte in eerste instantie zestien minuten vóór Cornejo. De Spanjaard dacht dat hij zijn dertigste zege in de woestijnrally te pakken had.

Vervolgens besloot de jury Cornejo te belonen voor de hulp aan een andere coureur. De Chileen besloot in de beginfase om de gevallen Joaquim Rodrigues bij te staan.

Cornejo kreeg de tijd die hij daaraan kwijt was (25 minuten en 55 seconden) terug van de wedstrijdleiding, waardoor hij de etappe won. Later bleek dat de organisatie zich had misrekend en dat het tijdverlies slechts 7 minuten en 35 seconden was.

Hierdoor won Barreda alsnog. Met de overwinning is hij recordhouders Stéphane Peterhansel en Cyril Despres verder genaderd. Beide Dakar-legendes wonnen 33 keer een etappe bij de motoren.

In het klassement is Daniel Sanders, de Australische ritwinnaar van dinsdag, nog altijd de leider. Barreda staat vierde, op vier minuten en dertig seconden achterstand. Het is spannend bovenin: tussen Sanders en nummer vijf Toby Price zit minder dan tien minuten.

Sébastien Loeb boekte de zeventiende etappezege in zijn carrière. Foto: AFP

Loeb troeft Peterhansel net af bij auto's

Bij de auto's won Sébastien Loeb de etappe. De Fransman was dertien seconden sneller dan zijn landgenoot Stéphane Peterhansel, terwijl de Spanjaard Carlos Sainz op een kleine twee minuten derde werd.

Nasser Al Attiyah uit Qatar eindigde als vierde en blijft leider in het klassement. Hij heeft ruim acht minuten voorsprong op Yazeed Al Rajhi uit Saoedi-Arabië.

Veertienvoudig Dakar-winnaar Peterhansel staat derde in het klassement. De 57-jarige Fransman ging woensdag op zoek naar zijn vijftigste etappezege, maar werd in het tweede deel van de rit ingehaald door Loeb. Voor de dagwinnaar betekende het de zeventiende etappezege uit zijn carrière.

Bij de vrachtwagens eindigde Mitchel van den Brink als tweede. De Nederlander gaf bijna negen minuten toe op de Tsjech Martin Macík. In het klassement gaat de Tsjech Ales Loprais aan de leiding, met ruim 27 minuten voorsprong op Martin van den Brink.

De Dakar Rally duurt nog tot en met volgende week zondag.

