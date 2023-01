Aantal meldingen grensoverschrijdend gedrag in sport nam in 2022 flink toe

In de sportsector is het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag flink toegenomen. In 2022 werd ruim 1.400 keer melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag op emotioneel, lichamelijk of seksueel gebied. Een jaar eerder ging het om 873 meldingen.

De jaren ervoor schommelde het aantal rond de achthonderd. Dat laat het Centrum Veilige Sport Nederland woensdag aan de NOS weten.

De meeste meldingen kwamen uit de amateursport. Zo'n 20 procent van de mensen die melding maakte van grensoverschrijdend gedrag wil naar de autoriteiten stappen.

Veilige Sport Nederland denkt dat er meer meldingen zijn door de toegenomen aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. In de sport kwamen schandalen in het turnen, de atletiek, de triatlon en de danswereld aan het licht.



"Mensen gaan daardoor bij zichzelf na: was dat eigenlijk wel oké wat er toen gebeurde", laat een woordvoerder aan de NOS weten.

Vorig jaar werd er bovendien grensoverschrijdend gedrag geconstateerd bij Ajax en de televisieprogramma's The voice of Holland en De Wereld Draait Door. Inmiddels loopt er ook een onderzoek naar de sportredactie van de NOS.

