Goed doel NFL-speler Hamlin ziet na zijn hartstilstand miljoenen binnenstromen

De hartstilstand van Damar Hamlin heeft - voor zover dit mogelijk is - iets moois opgeleverd. Het goede doel van de Americanfootballspeler is overladen met miljoenen dollars aan giften.

De Verenigde Staten werden maandagavond opgeschrikt door de gebeurtenissen bij de NFL-wedstrijd tussen Buffalo Bills en Cincinnati Bengals. Hamlin zakte na een duel in elkaar, moest op het veld gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. De 24-jarige verdediger van de thuisploeg was getroffen door een hartstilstand.

Hamlin is een maatschappelijk betrokken sporter. Twee jaar geleden richtte de Americanfootballspeler een goed doel voor kinderen in nood op. Tot dusver stond de teller op 2.500 dollar (zo'n 2.368 euro), maar sinds de tv-kijkers Hamlin op het veld zagen vechten voor zijn leven, stroomt het geld binnen.

Inmiddels heeft het goede doel volgens sportzender ESPN maar liefst 4 miljoen dollar opgehaald. Zo'n 130.000 mensen hebben geld gedoneerd. De giften gingen vaak gepaard met beterschapswensen voor de jonge sporter.

Wedstrijd wordt deze week niet afgemaakt

De medische situatie van Hamlin is ondertussen onveranderd. De Buffalo Bills-speler ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Zijn familie is geraakt door de giften. "Bedankt voor alle liefde en steun die we ontvangen", melden de dierbaren van Hamlin in een verklaring. "We zijn diep ontroerd door alle aardige woorden en donaties die zijn binnengekomen bij het goede doel."

De wedstrijd tussen Buffalo Bills en Cincinnati Bengals werd na het drama rond Hamlin gestaakt. De NFL heeft inmiddels na overleg met de clubs laten weten dat het duel deze week niet wordt uitgespeeld. Op een later moment wordt bekendgemaakt of en wanneer dat überhaupt nog gaat gebeuren.

Aanbevolen artikelen