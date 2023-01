Van der Poel boekt eindelijk weer crosszege na lekke band Van Aert in slotronde

Mathieu van der Poel heeft dinsdag eindelijk weer een overwinning geboekt in het veldrijden. De Nederlander won in het Belgische Herentals een nieuw duel met zijn rivaal en thuisfavoriet Wout van Aert, die in de slotronde lek reed. Bij de vrouwen ging de zege weer eens naar Puck Pieterse.

Niet Van Aert en Van der Poel, maar Jens Adams zorgde voor het vuurwerk in de openingsfase van de cross in Herentals. De relatief onbekende Belg viel in de eerste ronde aan en kreeg Van Aert en Van der Poel met zich mee.

Van der Poel had van tevoren aangekondigd dat hij wat defensiever zou rijden dan in de voorgaande crosses, waarin hij steeds in de slotfase werd geklopt door Van Aert. De viervoudig wereldkampioen voegde de daad bij het woord: hij reed voornamelijk in het wiel van zijn eeuwige rivaal.

Toen Adams afhaakte, deelde Van Aert verschillende keren een speldenprikje uit aan Van der Poel. De Nederlander kon de aanvallen van zijn metgezel pareren en sloeg na een moeizame fietswissel van de Belg een klein gaatje. Hij liet Van Aert terugkomen, waarna ze elkaar geen duimbreed toegaven.

Volg nieuws over Mathieu van der Poel Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Mathieu van der Poel Blijf met meldingen op de hoogte

Zo ontspon zich in de slotronde een zinderend duel tussen de twee veldritkampioenen. Van Aert waagde een poging in het bochtige deel van het parcours, maar Van der Poel was niet te breken. Vlak voor de finish viel de beslissing. Precies toen Van der Poel een demarrage plaatste, reed Van Aert lek en was de strijd gestreden.

Zo boekte Van der Poel zijn eerste overwinning sinds Tweede Kerstdag, toen hij in het Belgische Gavere de beste was. Daarna verloor hij in achtereenvolgens Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout van de Belgisch kampioen.

Donderdag volgt in Koksijde een nieuw duel tussen de twee. Regerend wereldkampioen Tom Pidcock ontbreekt daar net als in Herentals vanwege een blessure.

Puck Pieterse boekte in Herentals haar zevende overwinning van het seizoen. Foto: Getty Images

Pieterse weer de beste bij de vrouwen

Bij de vrouwen boekte Pieterse weer eens een overwinning. De twintigjarige Nederlandse nam vanaf de start direct het initiatief en stond de leiding niet meer af, waardoor ze haar tweede zege op rij en de zevende overwinning in totaal boekte.

Lucinda Brand werd op bijna een halve minuut tweede en Annemarie Worst (+1.13) completeerde het podium. Ceylin del Carmen Alvarado werd vierde. Onder anderen Fem van Empel en Marianne Vos deden niet mee.

De Belgische Sanne Cant was op de vijfde plek de beste niet-Nederlandse. Denise Betsema beleefde door pech een dramatische cross en kwam op grote afstand als tiende over de streep. Door haar teleurstellende resultaat is ze de leiding in het X2O Badkamers Trofee-klassement kwijtgeraakt aan Brand.

Pieterse domineert samen met haar landgenote Van Empel het veldritseizoen. Eerder werd Pieterse Europees kampioene in Namen. Daarnaast was ze de beste in Oisterwijk, Overijse, Hulst, Val di Sole en Diegem.

Eerder

Aanbevolen artikelen