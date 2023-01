Pieterse rijdt in Herentals met overmacht naar zevende zege van veldritseizoen

Veldrijdster Puck Pieterse heeft dinsdag opnieuw een overwinning geboekt. De twintigjarige Nederlandse was in Herentals de sterkste tijdens de vierde cross om de X2O Badkamers Trofee.

De Belgische Sanne Cant was op de vijfde plek de eerste niet-Nederlandse. Denise Betsema beleefde door pech een dramatische cross en kwam op grote afstand als tiende over de streep. Door haar teleurstellende resultaat is ze de leiding in het X2O Badkamers Trofee-klassement kwijtgeraakt aan Brand.