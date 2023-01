Sanders grijpt alsnog dagzege in Dakar, derde rit geneutraliseerd vanwege weer

Motorcoureur Daniel Sanders heeft dinsdag alsnog zijn eerste ritwinst in de Dakar Rally geboekt. De rijder van GasGas was de snelste in de derde etappe tussen Al Ula en Ha'il, die later geneutraliseerd werd vanwege de slechte weersomstandigheden.

Sanders hield in de derde etappe de Argentijn Kevin Benavides (KTM) ruim vijf minuten achter zich. De Amerikaan Mason Klein, de KTM-rijder die het klassement bij de start nog aanvoerde, eindigde als vierde.

Met zijn zege in de derde etappe nam Sanders de leiding in het klassement over én nam hij revanche voor de eerste rit van zondag. De Australiër kwam toen ook als eerste binnen, maar kreeg een tijdstraf omdat hij op bepaalde stukken te hard had gereden. Daardoor ging de zege naar Ricky Brabec.

Voor de 31-jarige Brabec liep de derde etappe juist uit op een teleurstelling. De Amerikaan, die de Dakar Rally in 2020 won, raakte bij een val geblesseerd aan zijn nek en werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Brabec is al de derde uitvaller van naam in de woestijnrally. Eerder waren de Britse titelverdediger Sam Sunderland en de Zuid-Afrikaan Bradley Cox genoodzaakt te stoppen.

Weersomstandigheden leiden tot neutralisatie van etappe

Niet iedere motorcoureur maakte de derde etappe dinsdag af. Door de verslechterde weersomstandigheden konden de medische helikopters niet de lucht in. De organisatie vond de situatie daardoor niet veilig genoeg en besloot de rit te neutraliseren.

De motorcoureurs die over de finish zijn gekomen, behouden hun tijd. Voor de andere rijders wordt een berekening gemaakt op basis van het gemiddelde over het eerste deel van de etappe.

Later werd ook de etappe bij de auto's geneutraliseerd. Daar werd de Fransman Guerlain Chicherit uitgeroepen tot winnaar. De Zuid-Afrikaan Henk Lategan eindigde als tweede, voor de Argentijn Orlando Terranova.

Erik van Loon, die maandag in de tweede etappe nog als tweede finishte, kwam dit keer niet in de buurt van het podium. De Nederlander klokte de twaalfde tijd. Nasser Al-Attiyah is de nieuwe leider in het klassement, omdat Carlos Sainz (senior) vanwege mechanische problemen veel tijd verloor.

De Dakar Rally is op 31 december begonnen en duurt nog tot en met 15 januari.

