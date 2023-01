Donovan Mitchell zorgt voor hoogste score sinds 2006 in één NBA-wedstrijd

Donovan Mitchell heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) een van de hoogste scores ooit neergezet in één NBA-wedstrijd. De shooting guard van Cleveland Cavaliers maakte 71 punten tegen Chicago Bulls (145-134).

De 26-jarige Mitchell was met zijn persoonlijk record verantwoordelijk voor de hoogste score in één NBA-wedstrijd sinds Kobe Bryant in 2006. De in 2020 verongelukte NBA-legende kwam destijds tot 81 punten.