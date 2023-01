NFL-speler Hamlin in kritieke toestand na hartstilstand tijdens wedstrijd

Americanfootballspeler Damar Hamlin van Buffalo Bills heeft maandagavond (lokale tijd) tijdens een wedstrijd een hartstilstand gekregen en is op het veld gereanimeerd. Hij verkeert volgens de National Football League (NFL) in kritieke toestand.

De 24-jarige Amerikaan tackelde tijdens het eerste kwart van de wedstrijd een speler van tegenstander Cincinnati Bengals. Hamlin stond na die aanvaring weer op, maar viel een paar seconden later achterover op de grond. Hij bleef daarna roerloos liggen.

Na een medische behandeling op het veld, die volgens het Franse persbureau AFP in totaal een half uur duurde, werd Hamlin naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijd werd een uur na het incident definitief gestaakt.

Buffalo Bills bevestigt in een verklaring op Twitter dat Hamlin is getroffen door een hartstilstand. Zijn hartslag werd dankzij de reanimatie op het veld teruggebracht, maar hij verkeert nog altijd in kritieke toestand.

Spelers van Buffalo Bills stonden aangeslagen op het veld. Foto: Getty Images

Fans verzamelen zich bij ziekenhuis

Spelers van beide teams reageerden geschokt op het voorval. De aangeslagen teamgenoten van Hamlin huilden en sommige spelers knielden op het veld om voor hem te bidden.

Groepjes fans verzamelden zich al bij het ziekenhuis waar Hamlin momenteel ligt. "Onze gedachten zijn bij Damar en de Buffalo Bills. We zullen meer informatie verstrekken zodra die beschikbaar is", schrijft de NFL in een verklaring.

Hamlin speelde jarenlang college football in Pittsburgh en tekende in mei 2021 een meerjarig contract bij Buffalo Bills. Hij fungeert bij het team als achterste verdediger. Aanvankelijk was de Amerikaan vooral reserve bij de NFL-formatie, maar in 2022 mocht hij regelmatig starten.

