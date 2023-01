Golftoernooi Masters in Augusta nodigt per ongeluk verkeerde Scott Stallings uit

De Masters 2023 heeft per ongeluk een uitnodiging verstuurd naar de Amerikaanse amateurgolfer Scott Stallings. Door een persoonsverwisseling wachtte de gelijknamige profspeler dagenlang op een mail van de organisatie van het prestigieuze toernooi in Augusta.

Stallings, de nummer 54 van de wereld, had zich via de kwalificatie voor de Tour Championship geplaatst voor de Masters. De 37-jarige Amerikaan wachtte op een uitnodiging voor de eerste major van het jaar, maar kreeg geen bericht uit Augusta.

Stallings meldt maandag op sociale media dat een naamgenoot per ongeluk zijn uitnodiging heeft ontvangen. De amateurgolfer nam via Instagram contact op met Stallings om hem op de hoogte te brengen.

"Ik heb een pakket van FedEx met daarin de uitnodiging voor de Masters. Ik weet zeker dat dit niet voor mij bedoeld is. Ik speel wel golf, maar ik kom niet in de buurt van jouw niveau."

Stallings was in 2014 voor het laatst actief op de Masters, het hoogst aangeschreven toernooi in de golfsport. De 87e editie vindt in april plaats op de Augusta National Golf Club.