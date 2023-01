Trucker Van Kasteren pakt dagzege in Dakar Rally, autocoureur Van Loon tweede

Trucker Janus van Kasteren heeft maandag overtuigend de tweede etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië gewonnen. Dankzij zijn zege gaat de Nederlander ook aan kop in het klassement. Autocoureur Erik van Loon greep net naast de overwinning.

Van Kasteren presteerde uitstekend in de 430 kilometer lange rit door de woestijn van Sea Camp naar Al-'Ula. Hij had bij de finish een voorsprong van ruim dertien minuten op nummer twee Ales Loprais uit Tsjechië. Martin van den Brink eindigde op negentien minuten als derde.

Het is de eerste etappezege van Van Kasteren in de Dakar Rally. Hij doet voor de vijfde keer mee aan de legendarische race en eindigde vorig jaar als vijfde.

Door zijn sterke prestatie neemt Van Kasteren de leiding in het klassement over van Martin Macík. De Tsjech, die zondag de eerste etappe won, kwam in de tweede rit meerdere keren in de problemen en zakte weg in het klassement.

Erik van Loon werd vlak voor de finish ingehaald door titelverdediger Nasser Al Attiyah. Foto: ANP

Van Loon geeft koppositie uit handen

Autocoureur Van Loon greep net naast de dagzege. Hij lag bij het laatste meetpunt na 386 kilometer aan de leiding, maar in de laatste kilometers werd hij gepasseerd door titelverdediger Nasser Al Attiyah. Op de finish was de Qatarees slechts veertien seconden sneller dan de Brabander.

Toch is de tweede plaats een opsteker voor Van Loon, die een plek in de top vijf ambieert. Zaterdag sloeg hij in de proloog over de kop en een dag later kreeg hij een tijdstraf van 32 minuten omdat hij een routepunt had gemist.

Van Loon is door zijn goede optreden gestegen naar de dertiende plaats in het algemeen klassement. De Nederlander was als 33e begonnen aan de tweede rit. De Dakar Rally telt in totaal veertien etappes.

In dezelfde klasse werden Tim en Tom Coronel 24e op ruim 41 minuten van winnaar Al Attiyah. De Nederlandse racebroers staan nu 21e in het algemeen klassement.

Eerder

Aanbevolen artikelen