Autocoureur Erik van Loon grijpt net naast etappezege in Dakar Rally

Autocoureur Erik van Loon heeft maandag net naast de overwinning gegrepen in de tweede etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. De Nederlander werd op het laatste moment gepasseerd door titelverdediger Nasser Al Attiyah.

Van Loon lag bij het laatste meetpunt na 386 kilometer aan de leiding, maar in de laatste kilometers werd hij gepasseerd door Al Attiyah. Op de meet was de Qatarees slechts veertien seconden sneller dan de Brabander.

Toch is de tweede plaats een opsteker voor Van Loon, die een plek in de top vijf ambieert. Zaterdag sloeg hij in de proloog over de kop en een dag later kreeg hij een tijdstraf van 32 minuten omdat hij een routepunt had gemist.