Titelverdediger bij motoren Sunderland geeft op in Dakar Rally na crash

De Dakar Rally is zondag al tijdens eerste etappe zijn titelverdediger bij de motoren kwijtgeraakt. De Brit Sam Sunderland liep na 52 kilometer in de klassementsproef door een zware val dusdanig rugletsel op, dat hij de strijd in Saoedi-Arabië moest staken.

"De rijder was bij bewustzijn en volledig mobiel, maar had last van rugpijn en is voor verder onderzoek per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Yanbu", meldt de organisatie.

De 33-jarige Sunderland won vorig jaar voor de tweede keer in zijn carrière de beroemde woestijnrally bij de motoren. In 2017 was hij voor het eerst de beste. Het jaar daarna ging het ook al snel mis en moest hij Dakar na een crash in de vierde etappe als titelverdediger verlaten.

De Dakar Rally begon zaterdag met een proloog, waarin Sunderland als negende finishte. De rally duurt tot en met 15 januari.

