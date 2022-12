Erik van Loon slaat over de kop in proloog Dakar Rally en verliest veel tijd

Autocoureur Erik van Loon heeft in de proloog van de 45e Dakar Rally veel tijd verloren. De ambitieuze Brabander, die een plek in de top 5 van de woestijnrally als doelstelling heeft uitgesproken, ging over de kop in Saoedi-Arabië.

Van Loon maakte in de korte proef van zo'n 13 kilometer rond de Saoedische Sea Camp een fout, waardoor hij de macht over zijn Toyota verloor. De wagen van Van Loon moest met hulp van een andere auto weer op vier wielen worden getrokken.

"De eerste rijdersfout in ruim twee jaar tijd", aldus Van Loon, die de vorige editie van de Dakar Rally miste als gevolg van een coronabesmetting. "Heel erg zuur dat we net dat foutje maken in de proloog, waar iedere seconde telt."

De Zweed Mattias Ekström was in zijn Audi de snelste bij de auto's. Hij bleef negenvoudig wereldkampioen rallyrijden Sébastien Loeb uit Frankrijk één seconde voor. Stéphane Peterhansel, landgenoot van Loeb en teamgenoot van Ekström, eindigde op elf seconden als derde. Titelverdediger Nasser Al Attiyah uit Qatar werd vierde op twaalf tellen.

Bij de motoren ging de zege naar de Australiër Toby Price, die één seconde sneller was dan zijn landgenoot Daniel Sanders. Sam Sunderland, de Britse winnaar van de vorige Dakar Rally, eindigde als tiende op dertien tellen.

De proloog was vooral bedoeld om de startvolgorde voor de eerste etappe van zondag te bepalen. Die rit gaat over zo'n 600 kilometer, met daarin een klassementsproef van 367 kilometer. De Dakar Rally door Saoedi-Arabië duurt twee weken.

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van de gerolde Toyota van Erik van Loon te bekijken.

