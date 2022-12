Noorse skispringer Granerud klasse apart bij start Vierschansentournee

Skispringer Halvor Egner Granerud heeft donderdag in Oberstdorf de eerste wedstrijd van de Vierschansentournee gewonnen. De Noor kwam in moeilijke omstandigheden in twee sprongen tot een score van 312,4 punten.

De 26-jarige Granerud bereikte met de eerste sprong een afstand van 142,5 meter, slechts 1 meter verschil met het record op de Schattenbergschans in Oberstdorf. De omstandigheden waren zwaar, waardoor de jury vaak moest ingrijpen.

Granerud liet zich niet door de moeilijke omstandigheden beïnvloeden en zette een fabuleuze tweede sprong van 139 meter neer. Daarmee stelde hij zijn eerste zege in de Vierschansentournee veilig. Het is voor de Noor de tweede overwinning van het wereldbekerseizoen.

De Pool Piotr Zyla (299 punten) eindigde als tweede voor zijn landgenoot Dawid Kubacki (294,9 punten). Titelverdediger Ryoyu Kobayashi stelde teleur. De Japanner eindigde op de vijftiende plaats.

De Vierschansentournee gaat op Nieuwjaarsdag verder in Garmisch-Partenkirchen, waarna wedstrijden volgen in de Oostenrijkse steden Innsbruck en Bischofshofen.

