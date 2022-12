Blikvangers Abdi & Abdi doen ook komende editie mee aan marathon Rotterdam

Publiekstrekker Abdi Nageeye staat in april aan de start van de marathon van Rotterdam, zo heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Ook zijn Belgische collega Bashir Abdi is van de partij.

Nageeye en Abdi veroverden anderhalf jaar geleden vele harten in de hardloopwereld. De twee vrienden, bekend onder de naam Abdi & Abdi, stuwden elkaar in de slotkilometer van de olympische marathon in Tokio naar eremetaal. De beelden waarop te zien is hoe Nageeye zijn maatje naar brons dirigeert terwijl hij zelf zilver pakt, gingen de wereld over.