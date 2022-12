Veldrijder Aerts hangt twee jaar schorsing boven het hoofd: 'Bewijs zit in mijn haar'

De internationale wielerbond UCI wil Toon Aerts voor twee jaar schorsen, maakte de veldrijder donderdag op een emotionele persconferentie bekend. De Belg werd afgelopen februari betrapt op het verboden middel letrozole metabolite, maar houdt vast aan zijn onschuld.

Aerts kon zijn tranen niet bedwingen toen hij het schorsingsvoorstel deelde met de aanwezige pers in het Belgische Merksplas. "We moeten een bericht de wereld insturen dat we helemaal niet de wereld in willen sturen", begon de 29-jarige Belg zijn verhaal.

"Ik had enkele weken geleden hier mijn eerste cross willen rijden, maar helaas heb ik een brief gekregen die niemand wil krijgen. De UCI doet ons een voorstel van twee jaar schorsing, waardoor ik dit seizoen niet meer in actie kan komen."

Afgelopen februari werd de wereld van Aerts - zoals hij het zelf verwoordde - "op zijn kop gezet". In de urine van de Europees kampioen van 2017 was letrozole metabolite aangetroffen. Hij ontkende bij hoog en laag het verboden middel te hebben gebruikt.

In afwachting van de contra-expertise werd Aerts door zijn ploeg Baloise Trek Lions op non-actief gesteld. In september werd de samenwerking alsnog "in goed overleg" beëindigd, omdat de UCI maar niets van zich liet horen.

Toon Aerts een jaar geleden in actie in Gieten. Foto: ANP

Aerts ging niet naar kapper sinds positieve test

Inmiddels heeft de UCI dus een brief met het schorsingsvoorstel gestuurd. "Het was een hel om dit aan mijn ouders, mijn vriendin, mijn broer en iedereen te vertellen", snikte Aerts donderdag. "Dit is een veel te zware straf voor iemand die zichzelf recht in de spiegel kan aankijken."

Aerts is sinds de positieve test niet meer naar de kapper geweest en sprak de pers toe vanonder een weelderige haardos. "Het is niet leuk om met dit kapsel rond te lopen, maar mijn haar bevat wel de informatie we kunnen gebruiken om mijn onschuld te bewijzen", vertelde hij. "Daarom laat ik het voorlopig niet knippen."

De Belg maakte niet bekend of hij beroep gaat aantekenen tegen het voorstel. Als de schorsing blijft staan, mag hij pas op 16 februari 2024 weer in actie komen.

Het veldritseizoen is zonder Aerts in volle gang. Woensdagavond leverden Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel in Diegem een spektakelstuk af, waarbij eerstgenoemde als winnaar over de streep kwam. Vrijdag staat de Azencross in Loenhout op het programma.

Eerder

Aanbevolen artikelen