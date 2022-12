Van Anrooij boekt in Gavere op machtige wijze tweede wereldbekerzege

Shirin van Anrooij heeft maandag overtuigend de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere op haar naam geschreven. De twintigjarige Zeeuwse bleef op het modderige parcours landgenotes Lucinda Brand en Puck Pieterse ruim voor.

Het betekende de tweede wereldbekerzege van Van Anrooij dit seizoen. Ze won in november de race in Beekse Bergen. Afgelopen vrijdag was ze nog oppermachtig in het Belgische Mol bij de Zilvermeercross.