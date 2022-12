Van Aert klopt Van der Poel in Zilvermeercross, Van Anrooij heerst bij de vrouwen

Wout van Aert heeft vrijdag in het Belgische Mol de Zilvermeercross gewonnen. De thuisfavoriet was Mathieu van der Poel de baas in een spannende tweestrijd. Bij de vrouwen won Shirin van Anrooij met groot machtsvertoon.

Van der Poel en Van Aert gaven een showtje weg op de zanderige paden in Mol. De twee wereldtoppers reden de rest van het veld uit het wiel en probeerden elkaar vervolgens om de beurt de loef af te steken.

Twee rondes voor het einde maakte Van der Poel een stuurfoutje. Dat liet Van Aert zich geen tweede keer zeggen. De 28-jarige Belg gooide nog wat kolen op het vuur, breidde zijn voorsprong uit en reed solo naar de zege.

Op de finish gaf Van der Poel uiteindelijk 54 seconden toe op zijn eeuwige rivaal. Met Tom Pidcock stond er een derde blikvanger aan de start, maar de Britse wereldkampioen kon zich niet bemoeien met de strijd om de winst en werd op gepaste afstand derde.

Rond de feestdagen hebben de veldrijders het traditiegetrouw erg druk. Van der Poel, Van Aert en Pidcock treffen elkaar vijf keer in acht dagen. De volgende afspraak is de wereldbekerwedstrijd op Tweede Kerstdag in het Belgische Gavere.

Van Anrooij oppermachtig

Van Anrooij domineerde bij de vrouwen vrijwel van start tot finish. Annemarie Worst kon haar spoor in de eerste ronde nog volgen, maar moest algauw het hoofd buigen. Soeverein soleerde de twintigjarige Zeeuwse vervolgens richting de finish.

Uiteindelijk kwam Lucinda Brand vanuit de achtergrond nog het dichtst bij de ontketende Van Anrooij. Op 46 seconden eindigde zij als tweede. Worst werd derde op 1.10 achterstand.

Het was voor Van Anrooij de tweede overwinning van het seizoen. Eerder was ze de beste bij de wereldbekerwedstrijd in Beekse Bergen.

In Mol ontbraken enkele aansprekende namen aan de start. Zo waren de Nederlandse toppers Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado en Marianne Vos er niet bij.

