Van aanranding beschuldigde tophonkballer Bauer ontkomt aan lange schorsing

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Amerikaanse tophonkballer Trevor Bauer wordt toch niet voor twee jaar geschorst door de Major League Baseball (MLB). De pitcher van Los Angeles Dodgers ging met succes in beroep tegen de uitsluiting van 324 wedstrijden.

Bauer werd in april van dit jaar geschorst na een beschuldiging van aanranding en huiselijk geweld tegen hem. De 31-jarige honkballer is daar nooit strafrechtelijk voor aangeklaagd.

De MLB vond toch dat een lange schorsing gerechtvaardigd was, omdat Bauer de regels van de competitie rond huiselijk en seksueel geweld had overtreden. De honkballer ging met succes in beroep.