Mannen mogen op Spelen in Parijs voor het eerst synchroonzwemmen

Mannen mogen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs voor het eerst meedoen aan het sychroonzwemmen voor teams. Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft daar toestemming voor gegeven.

Het IOC heeft nu groen licht gegeven om mannen te laten meedoen aan het teamonderdeel op de Spelen, waar synchroonzwemmen sinds 1984 op het programma staat. "Het leek een onmogelijke droom", zegt de Amerikaan Bill May, die in 2015 wereldkampioen werd in het gemengde duet.

In de eerste jaren werd het synchroonzwemmen vooral als vrouwensport gezien. "Maar dit toont aan dat we allemaal groot moeten durven dromen", vervolgt May. "Door het doorzettingsvermogen van de mannen en de hulp van zovelen, kunnen alle atleten in onze sport olympische glorie bereiken."