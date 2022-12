Tour de France gaat in 2024 voor het eerst van start in Italië

De Tour de France gaat in 2024 voor het eerst van start in Italië, heeft organisator ASO woensdag bekendgemaakt. In het land worden drie ritten verreden.

De eerste etappe begint op 29 juni in Florence en eindigt in Rimini. Het peloton moet in de openingsrit maar liefst 3.800 hoogtemeters in de Apennijnen trotseren en doorkruist ook San Marino. Het komt zelden voor dat de Tour met een bergetappe begint.

De tweede rit start in Cesenatico, de geboortestad van wijlen Marco Pantani, en eindigt in Bologna. Het parcours bevat zes beklimmingen en lijkt ideaal voor 'punchers'. In de derde etappe van Piacenza naar Turijn maken de sprinters de meeste kans op de zege.

"We wilden met de start in Italië alle grote kampioenen uit dit land eren", zegt Tour-baas Christian Prudhomme. "Het is in 2024 bovendien exact honderd jaar geleden dat Ottavio Bottecchia als eerste Italiaan ooit de Tour won."

Vincenzo Nibali was in 2014 de laatste Italiaanse winnaar van de Tour de France. Foto: Getty Images

Italiaanse winnaars van de Tour Ottavio Bottecchia: 1924, 1925

Gino Bartali: 1938, 1948

Fausto Coppi: 1949, 1952

Gastone Nencini: 1960

Felice Gimondi: 1965

Marco Pantani: 1998

Vincenzo Nibali: 2014

Tour van 2024 eindigt niet in Parijs

De Tour meldde eerder al dat de laatste etappe, een individuele tijdrit, voor het eerst in de geschiedenis niet in (de buurt van) Parijs eindigt, maar in Nice.

In de Franse hoofdstad worden in de zomer van 2024 al de Olympische Spelen georganiseerd. Er zijn niet genoeg politieagenten beschikbaar om het Tour-parcours voldoende te beveiligen.

Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma won dit jaar de Tour de France. De Deen bleef Tadej Pogacar en Geraint Thomas voor in het algemeen klassement.

De editie van 2023 begint ook buiten Frankrijk. Op 1 juli klinkt het startschot in het Spaanse Bilbao. De rittenkoers eindigt drie weken later op de Champs-Élysées in Parijs.

