Tour de France gaat in 2024 voor het eerst in Italië van start

De Tour de France begint in 2024 met drie etappes in Italië, heeft de organisatie van de wielerronde woensdag bekendgemaakt. Het is voor het eerst in de historie dat de rittenkoers in dat land start.

De eerste etappe begint in Florence en eindigt in Rimini. In de tweede dagen daarna eindigt het peloton in achtereenvolgens Bologna en Turijn.

Eerder meldde de Tour al dat de laatste etappe eindigt in Nice en voor het eerst in de historie niet in (de buurt van) Parijs. In de Franse hoofdstad worden in de zomer van 2024 al de Olympische Spelen georganiseerd.

Dit bericht wordt aangevuld.

Aanbevolen artikelen