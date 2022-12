Verstappen en Schouten verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar

Max Verstappen en Irene Schouten zijn woensdag bij het NOC*NSF Sportgala in Amsterdam verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar.

De 25-jarige Verstappen won de verkiezing van meervoudig wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen en olympisch kampioen schaatsen Thomas Krol. De coureur was zelf niet aanwezig op het Sportgala. Zijn jongere zus Victoria was naar Amsterdam gekomen om de prijs in ontvangst te nemen.

Verstappen ontving in 2016 en 2021 al een Jaap Eden, zoals de prijs officieel heet. De coureur van Red Bull pakte dit jaar met overmacht zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Hij boekte een recordaantal van vijftien overwinningen.

De dertigjarige Schouten pakte in februari op de Olympische Spelen in Peking driemaal goud. De schaatsster was op de 3.000 meter, de 5.000 meter en de massastart de beste. Bovendien won ze brons bij de ploegenachtervolging.

Schouten had concurrentie van Schulting en Van Vleuten. Schulting veroverde op de Spelen bij het shorttrack twee keer goud (1.000 meter en vrouwen aflossing), zilver (500 meter) en brons (1.500 meter). Van Vleuten won als eerste vrouw ooit in één seizoen zowel de Giro, de Tour als de Vuelta. Daarnaast werd de veertigjarige wielrenster wereldkampioen op de weg.

Sporters en trainers konden de afgelopen dagen hun stem uitbrengen. Hun stemmen telden voor 50 procent mee voor de uitslag. De andere 50 procent kwam voor rekening van de vakjury.

Winnaars Sportgala 2022: Sportman: Max Verstappen

Sportvrouw: Irene Schouten

Paralympisch: Diede de Groot

Coach: Jeroen Otter

Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs: Jan Janssen

Talent van het Jaar: Joanne van Lieshout

Sportploeg: estafetteploeg 4x400 vrouwen

Atletiekvrouwen verkozen tot Sportploeg van het Jaar

De estafetteploeg 4x400 vrouwen (atletiek) werd Sportploeg van het Jaar. Het team won zilver op de WK indoor in Belgrado en goud op de EK in München. Het betekende het derde EK-goud voor Femke Bol, die niet was genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar.

Diede de Groot werd Paralympisch Sporter van het Jaar ten koste van Jetze Plat (wielrennen en triatlon) en Sanne Voets (dressuur). De 26-jarige rolstoeltennisster won dit jaar alle Grand Slam-toernooien: de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

Shorttracktrainer Jeroen Otter is gekozen tot Coach van het Jaar. Hij vierde vooral met de vrouwen successen op de Winterspelen, met onder meer goud voor Suzanne Schulting op de 1.000 meter en goud voor de aflossingsploeg op de 3.000 meter.

De Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ging naar Jan Janssen. De oeuvreprijs is in 2005 in het leven geroepen om jaarlijks de grootste legendes uit de Nederlandse sport te eren. Janssen (82) werd in 1964 wereldkampioen op de weg en won als eerste Nederlander ooit de Vuelta (1967) en de Tour (1968). Vorig jaar werden wijlen Bibian Mentel en Hennie Kuiper verkozen.

Joanne van Lieshout heeft de Young Talent Award gekregen, de prijs voor het grootste Nederlandse talent in de sport. De twintigjarige judoka veroverde voor de tweede keer op rij de wereldtitel bij de junioren in de klasse tot 63 kilogram.

