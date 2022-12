Knaven na vertrek bij INEOS aan de slag als manager bij ploeg van zijn dochters

Servais Knaven wordt sportief en technisch manager van het vrouwenteam Insurance-NXTG, dat volgend jaar doorgaat onder de naam AG Insurance-Soudal-Quick-Step. Bij die ploeg gaat hij ook werken met zijn dochters Britt en Senne Knaven, die voor het team rijden.

De 51-jarige Nederlander gaat ook samenwerken met zijn vrouw Natascha den Ouden, die actief is als teammanager bij de vrouwenploeg van Insurance-NXTG. De Belgische Jolien D'hoore is ploegleider.

Knaven moest in het najaar vertrekken bij het Britse topteam INEOS Grenadiers, waar hij elf jaar als ploegleider werkzaam was. Met die ploeg beleefde hij vele successen in de Tour de France. De oud-prof was sinds 2011 verbonden aan de Britse formatie, die toen nog door het leven ging als Team Sky.

Knaven was onder meer van de partij toen Sky in 2012 met Bradley Wiggins voor de eerste keer de Tour de France wist te winnen. Ook bij de in totaal vier Tour-zeges, twee Vuelta-zeges en één Giro-zege van Chris Froome speelde de Nederlandse ploegleider een voorname rol.

Knaven was zelf prof van 1993 tot 2010 en boekte enkele aansprekende overwinningen. Zo won hij in 2001 een heroïsche moddereditie van Parijs-Roubaix. Twee seizoenen later schreef de renner uit Lobith een Tour-etappe op zijn naam.

Direct na zijn actieve carrière werd Knaven ploegleider bij zijn laatste ploeg Team Milram, waarna algauw de overstap naar Sky volgde.

