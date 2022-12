Verschoor krijgt herstelde Correa als teammaat bij F2-team Van Amersfoort Racing

Juan Manuel Correa keert terug in de Formule 2. De Ecuadoraanse Amerikaan wordt ploeggenoot van Richard Verschoor bij Van Amersfoort Racing, meldt het team dinsdag.

De 23-jarige Correa heeft moeilijke jaren achter de rug. In 2019 was hij betrokken bij een zware crash tijdens een Formule 2-race op Spa-Francorchamps in België, waarbij zijn Franse collega Anthoine Hubert het leven liet.

Correa zelf hield zeven botbreuken over aan het ongeval. Na een jarenlange revalidatie en een tussenstap in de Formule 3 keerde hij afgelopen seizoen bij Van Amersfoort Racing kortstondig terug in de Formule 2.

Dat is zo goed bevallen dat Correa nu een vast stoeltje krijgt. "Dit betekent meer dan mensen zich kunnen voorstellen", zegt de dolgelukkige coureur. "Niet alleen is het een prestatie om weer op de grid te staan, het is ook het verwezenlijken van een doel waar ik drie jaar hard voor heb gewerkt."

Correa is komend seizoen teamgenoot van Verschoor. De 22-jarige Nederlander werd vorige week gepresenteerd als coureur bij het F2-team van Van Amersfoort Racing. Verschoor komt over van Trident Racing, waarmee hij vorig jaar als twaalfde in het kampioenschap eindigde.

Het Formule 2-seizoen begint 4 maart met een sprintrace in Bahrein, waar een dag later de hoofdrace op het programma staat. De Braziliaan Felipe Drugovich schreef afgelopen seizoen het kampioenschap op zijn naam en mag daardoor dit jaar niet meer meedoen in de raceklasse.

