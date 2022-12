Van Vleuten verkozen tot wielrenster van het jaar na uniek seizoen

Delen via E-mail

Annemiek van Vleuten is maandag in Den Bosch voor de vierde keer uitgeroepen tot wielrenster van het jaar. De veertigjarige renster van Movistar won dit seizoen alle drie de grote rondes én de wegwedstrijd op het WK.

Van Vleuten versloeg bij de verkiezing Ellen van Dijk, Marianne Vos, Lorena Wiebes, BMX'ster Laura Smulders en mountainbikester Anne Terpstra. De veterane won de zogeheten Keetie van Oosten-Hage Trofee eerder in 2017, 2019 en 2021.

Van Vleuten werd dit jaar de eerste vrouw ooit die in één seizoen zowel de Giro d'Italia, de Tour de France als de Vuelta a España op haar naam schreef. Daarnaast werd ze in september in Australië ondanks een elleboogbreuk wereldkampioen.