Van Vleuten en Van Baarle verkozen tot wielrenners van het jaar

Annemiek van Vleuten is maandag in Den Bosch voor de vierde keer in haar carrière uitgeroepen tot wielrenster van het jaar. De renster van Movistar won dit seizoen alle drie de grote rondes én de wegwedstrijd op het WK. Bij de mannen viel Dylan van Baarle, winnaar van Parijs-Roubaix, in de prijzen.

Van Vleuten versloeg bij de verkiezing Ellen van Dijk, Marianne Vos, Lorena Wiebes, BMX'ster Laura Smulders en mountainbikester Anne Terpstra. De veertigjarige renster won de zogeheten Keetie van Oosten-Hage Trofee eerder in 2017, 2019 en 2021.

Van Vleuten werd dit jaar de eerste vrouw ooit die in één seizoen zowel de Giro d'Italia, de Tour de France als de Vuelta a España op haar naam schreef. De Tour de France Femmes werd dit jaar voor het eerst verreden. Daarnaast werd ze in september in Australië ondanks een elleboogbreuk wereldkampioen.

Eerder werd Van Vleuten door het Franse wielerblad Vélo Magazine al bekroond met de Vélo d'Or, een mondiale prijs voor de beste wielrenster van het jaar. Woensdag is ze kandidaat voor de titel Sportvrouw van het Jaar.

Van Vleuten won eind juli de eerste editie van de Tour de France Femmes. Foto: AFP

Van Baarle wint Gerrit Schulte Trofee

Bij de mannen werd Van Baarle verkozen tot beste renner. Hij won in april de klassieker Parijs-Roubaix. Daarnaast werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen, achter Mathieu van der Poel.

Het is de eerste keer dat Van Baarle de Gerrit Schulte Trofee wint. Van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Koen Bouwman, Thymen Arensman, Bauke Mollema en Harrie Lavreysen waren de andere genomineerden. Lavreysen won de prijs vorig jaar.

Van Baarle keert volgende week tijdens de zesdaagse van Kopenhagen terug op de wielerpiste. De dertigjarige renner, die deze winter overstapt van INEOS Grenadiers naar Jumbo-Visma, zal daar samen met baanrenner Yoeri Havik uitkomen op een koppelkoers over 100 kilometer.

Dylan van Baarle soleerde op indrukwekkende wijze naar de winst in Parijs-Roubaix. Foto: AFP

Van Empel (20) grootste talent

Fem van Empel werd uitgeroepen tot het grootste talent. De twintigjarige renster won dit jaar onder meer het EK veldrijden en zes wereldbekerwedstrijden. Ze klopte bij de verkiezing Shirin van Anrooij, Puck Pieterse, Maike van der Duin, Olav Kooij en Casper van Uden.

De jonge veldrijdster en wegrenster uit Den Dungen liep zaterdag bij een val in de cross in het Italiaanse Val di Sole een blessure op. Daardoor kon ze maandag de Gerrie Knetemann Trofee niet in ontvangst nemen.

"Ik heb een flinke kneuzing aan mijn linkerbeen, vocht in beide knieën en een lichte hersenschudding", vertelde Van Empel via een videoverbinding. "Op korte termijn zal ik misschien een wedstrijd moeten overslaan."

Fem van Empel veroverde op 5 november met groot machtsvertoon de Europese titel veldrijden. Foto: AFP

