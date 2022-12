Opnieuw drie Keniaanse atleten jarenlang geschorst wegens dopinggebruik

De integriteitseenheid van de mondiale atletiek AIU heeft maandag drie Keniaanse atleten twee tot drie jaar geschorst vanwege dopinggebruik. De voorbije maanden werden al bijna zestig atleten uit het Afrikaanse land bestraft voor het gebruik van verboden middelen.

Kibet werd op 29 mei betrapt op epo na een marathon in Rwanda. Hij bekende schuld, waardoor zijn schorsing van vier naar drie jaar werd teruggebracht. Jepkemboi testte op 20 september in Kenia positief op testosteron. Ook haar schorsing ging terug van vier naar drie jaar omdat ze haar fout toegaf.

Voorzitter Sebastian Coe van de mondiale bond meldde wel dat in het afgelopen jaar 40 procent van alle positieve dopingtests wereldwijd van Keniaanse atleten afkomstig is. "Dat kan onze sport natuurlijk niet toestaan", zei hij.

De Keniaanse minister van sport schreef onlangs een brief om de wereldatletiekbond te overtuigen van de goede intenties van de overheid. De regering beloofde de komende vijf jaar 5 miljoen dollar (4,7 miljoen euro) per jaar uit te geven in de strijd tegen doping in de atletieksport.