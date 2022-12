Steenbergen pakt brons op WK kortebaan, geen medaille De Waard en Toussaint

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Marrit Steenbergen heeft zondag bij de WK kortebaan in Melbourne de bronzen medaille op de 200 meter vrije slag veroverd. De 22-jarige Nederlandse was eerder dit toernooi nog de sterkste op de 100 meter wisselslag.

Steenbergen noteerde zondag in de finale op de 200 meter vrij een tijd van 1.52,28, waarmee ze 0,63 langzamer was dan winnares Siobhan Bernadette Haughey uit Hongkong. Rebecca Smith uit Canada pakte het zilver in 1.52,24.