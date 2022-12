De Waard en Toussaint niet in de buurt van medaille op WK kortebaan

Maaike de Waard en Kira Toussaint zijn er zondag tijdens de WK kortebaan in Melbourne niet in geslaagd een medaille te veroveren. De Waard finishte op de 100 meter vlinderslag als zevende, Toussaint werd achtste en laatste in de finale van de 200 meter rugslag.

De wereldtitel op de 100 meter vlinderslag ging naar de Canadese Margaret MacNeill, die met 54,05 een wereldrecord noteerde. Daarmee bleef ze de Amerikaanse Torri Huske (54,75) en de Zweedse Louise Hansson (54,87) ruim voor. Met haar tijd van 56,52 kwam De Waard niet in de buurt van een medaille.

De Waard gold op voorhand al niet als een favoriet voor eremetaal: liefst zes finalisten noteerden in de halve eindstrijd een snellere tijd.

Toussaint kon op de 200 meter rugslag niet voor een verrassing zorgen. De Nederlandse tikte aan na 2.05,20 en werd daarmee achtste en laatste. De wereldtitel was een prooi voor de Australische Kaylee McKeown, die met 1.59,26 afrekende met de Amerikaanse Claire Curzan (2.00,53) en Kylie Masse uit Canada (2.01,26).

Later deze zondag zwemt Marrit Steenbergen (200 meter vrije slag) nog een finale van een individueel onderdeel. Ook de vrouwen van de 4x100 meter wisselslag komen later op zondag in actie in de finale.

Het is de laatste dag van de WK kortebaan. Nederland staat vooralsnog op zeven medailles: één keer goud, één keer zilver en vijf keer brons.

