Hockeyers tanken met overwinning op Argentinië vertrouwen richting WK

De Nederlandse hockeyers hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 2-4-overwinning geboekt op Argentinië in de Pro League. De hockeysters rekenden eveneens af met Argentinië: 0-2.

Na drie teleurstellende resultaten komt de zege van de hockeyers op een uitstekend moment. Over een kleine maand begint immers het WK in India. Nederland gaf een 0-2-voorsprong uit handen in Santiago del Estero, maar herstelde zich knap.

De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée brak na een half uur de ban via Terrance Pieters, die toesloeg met de backhand. Nadat Jonas de Geus voor de 0-2 had gezorgd, leek de zege in de knip.

Argentinië kwam dankzij treffers van Lucas Toscani en Lucas Martínez echter snel langszij. Door een strafbal van Jip Janssen en een goal uit een counter van Thierry Brinkman trok Nederland alsnog aan het langste eind.

Eerder deze week bleef het team van Delmée zonder zege in de duels met Argentinië (2-2 en nederlaag in de shoot-outs), Groot-Brittannië (3-0 nederlaag) en nogmaals Groot-Brittannië (1-1 en verlies in de shoot-outs). Afgelopen jaar won Nederland de Pro League.

Hockeysters blijven foutloos in Pro League

De hockeysters wonnen ten koste van Argentinië ook hun vierde duel in deze Pro League. De ploeg van Paul van Ass maakte pas in de tweede helft het verschil na een wisselvallig eerste bedrijf.

Freeke Moes opende vlak na de hervatting de score na voorbereidend werk van Joosje Burg. Vlak voor tijd legde Yibbi Jansen de eindstand vast door een strafbal te benutten. Nederland gaat door de zege aan de leiding in de Pro League.

