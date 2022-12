Zwemsters lopen podiumplek mis op 4x50 meter wisselslag bij WK kortebaan

Delen via E-mail

De Nederlandse zwemsters hebben zaterdag bij de WK kortebaan in Melbourne de vijfde plaats gehaald op de 4x50 meter wisselslag. De zege ging naar Australië, dat met 1.42,35 een nieuw wereldrecord neerzette. De Nederlandse zwemmers stelden teleur.

De Verenigde Staten eindigden in 1.42,41 op zes honderdsten van Australië als tweede, voor Zweden in 1.42,43. Canada legde beslag op de vierde plaats in een tijd van 1.43,56.