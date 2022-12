Skeletonster Bos legt beslag op vijfde plek bij wereldbeker in Lake Placid

Kimberley Bos is vrijdag als vijfde geëindigd bij wereldbekerwedstrijden skeleton in Lake Placid. De Nederlandse kwam over twee runs tot 1.51,49. De zege was voor de Duitse Tina Hermann, die 1.51,06 op de klokken zette.

Ook in de twee voorgaande wedstrijden van dit seizoen haalde Bos het podium niet.

Vrijdag werd Bos in Lake Placid in beide heats vierde. "Gemiddeld viel ik net iets achter die vierde plek, maar ik ben wel tevreden met hoe het vandaag ging", zei ze na afloop.

"Dit was het beste resultaat tot nu toe dit seizoen. Over het algemeen was dit ook een goede eerste helft van de winter, met goede verbeteringen op de banen waar we al een tijdje niet meer in actie waren gekomen."

Het seizoen wordt afgemaakt in Europa, waar vijf wereldbekerwedstrijden en het WK gepland staan. "Er zit waarschijnlijk nog meer in, zowel op deze banen als qua resultaten dit seizoen, maar daar moet ik tot volgend jaar op wachten", aldus Bos.

Bos mikt op podium bij wedstrijden in Europa

"Al met al ben ik erg positief over hoe het gaat. Na het vorige seizoen is het wel een beetje jammer dat ik nu steeds net naast het podium eindig, maar van de andere kant zijn we nu ook nog niet op de Europese banen in actie gekomen en zit ik er wel steeds dichtbij. In Europa is het podium denk ik zeker weer mogelijk."

Bos heeft dit seizoen als hoofddoel het WK in St. Moritz eind januari. De Nederlandse won vorig seizoen de World Cup en pakte brons op de Olympische Spelen van Peking.

Stand wereldbeker na 3 wedstrijden: 1. Tina Hermann (Dui) - 611 punten

2. Hannah Neise (Dui) - 577 punten

3. Mirela Rahneva (Can) - 553 punten

4. Susanne Kreher (Dui) - 546 punten

5. Kimberley Bos (Ned) - 536 punten

Eerder

Aanbevolen artikelen