Hockeyers komen maand voor WK opnieuw niet tot winst in Pro League

De Nederlandse hockeyers zijn er in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw niet in geslaagd een zege te boeken in de Pro League. Na een 1-1-gelijkspel trok Groot-Brittannië in een shoot-out aan het langste eind in het Argentijnse Santiago del Estero. De Nederlandse hockeysters wonnen wél van Groot-Brittannië, met liefst 6-0.

De Nederlandse mannen misten de stootkracht om het verschil te maken. Vroeg in het duel kwam de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee zelfs op achterstand: Nick Bandurak sloeg toe uit een strafcorner.

In de 42e minuut herstelde Nederland via Thierry Brinkman de balans. De aanvoerder werd op maat bediend door Tijmen Reyenga. In de shoot-out faalden Terrance Pieters, Brinkman, Jonas de Geus en Koen Bijen, waardoor Nederland naast een bonuspunt greep.

Eerder deze week verloor Nederland nog met 0-3 van Groot-Brittannië. Het duel met Argentinië mondde uit in een 2-2-gelijkspel, waarna het misging in een shoot-out. In de nacht van zaterdag op zondag sluit de ploeg van Delmee het Pro League-vierluik van deze week af met een duel met Argentinië. Nederland bereidt zich voor op het WK in India, dat op vrijdag 13 januari van start gaat.

Hockeysters halen uit tegen Groot-Brittannië

De Nederlandse hockeysters boekten - eveneens in de Pro League - een simpele 6-0-overwinning op Groot-Brittannië. Het team van bondscoach Paul van Ass maakte indruk met fraai spel en beloonde zichzelf met treffers.

De toon werd al na negen minuten gezet, toen Marijn Veen hard raakschoot. Na een mooie aanval werd het via Felice Albers 2-0. Het verzet van Groot-Brittannië was gebroken na de 3-0 van Pien Sanders. Via Marente Barentsen, Veen en Lidewij Welten liep de formatie van Van Ass verder uit.

Eerder deze week won Nederland met 1-2 van Groot-Brittannië. Argentinië werd met 1-3 verslagen. De hockeysters duelleren zaterdagavond om 23.10 uur met Argentinië.

