Formule 2-coureur Verschoor vindt onderdak bij Van Amersfoort Racing

Richard Verschoor rijdt ook volgend jaar in de Formule 2. De Nederlander heeft vrijdag onderdak gevonden bij het team van Van Amersfoort Racing.

Voor Verschoor, die vrijdag zijn 22e verjaardag viert, wordt het volgend jaar zijn derde seizoen in de belangrijkste opstapklasse richting de Formule 1. Hij komt over van Trident Racing, waarmee hij vorig jaar als twaalfde eindigde. Namens dat team eindigde hij als twaalfde in het kampioenschap en won hij de sprintrace in Bahrein.

"Ik kijk er enorm naar uit om volgend jaar terug te keren op de Formule 2-grid en het is geweldig om dat samen met Van Amersfoort Racing te doen", aldus Verschoor. "Zowel Van Amersfoort Racing als ikzelf zijn afgelopen jaar ontzettend gegroeid. Ik heb er veel vertrouwen in dat we die lijn komend jaar door kunnen trekken."

Van Amersfoort Racing is al het tweede Nederlandse team waarvoor Verschoor in de Formule 2 gaat rijden. In 2021 racete hij een groot gedeelte van het seizoen voor MP Motorsport.

Van Amersfoort blij met komst landgenoot

Van Amersfoort Racing is blij met de komst van Verschoor. "Het is heel speciaal om zo'n getalenteerde en ook nog eens Nederlandse coureur aan onze line-up toe te voegen", zegt CEO Rob Niessink.

"Wellicht is het overbodig om te zeggen, maar als wij als Nederlands team een mogelijkheid krijgen om een Nederlands toptalent te strikken, grijpen we die kans met beide handen aan. We heten Richard van harte welkom."

Het Formule 2-seizoen begint op 4 maart in Bahrein en de laatste race is op 26 november in Abu Dhabi. De Braziliaan Felipe Drugovich pakte vorig jaar de titel.

Eerder

Aanbevolen artikelen