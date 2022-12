Steenbergen kan wereldtitel amper geloven: 'Misschien wen ik er wel nooit aan'

Marrit Steenbergen moet er nog even aan wennen dat ze zich op de kortebaan wereldkampioen op de 100 meter wisselslag mag noemen. De 22-jarige zwemster pakte vrijdag op de WK in Melbourne haar eerste wereldtitel.

"Heel vet, maar ook bizar. Het klinkt nog raar dat er wereldkampioen achter mijn naam staat", zegt Steenbergen tegen persbureau ANP. "Misschien wen ik nooit aan die status, het is best apart."

Aan de status van Europees kampioene had Steenbergen al even kunnen wennen na haar vier titels bij de EK zwemmen van afgelopen zomer. Het is haar allereerste wereldtitel. Ook met het team had ze dat nog niet bereikt. "Individueel telt toch nog net iets meer", zegt ze. "Je bent niet afhankelijk van anderen. Maar ik vind allebei nog heel erg leuk."

Steenbergen was als snelste van de halve finales favoriet voor de eindstrijd. "Ik had niet zo veel te verliezen, maar het voelde toch anders dan als je de vierde of vijfde tijd hebt gezwommen", zegt ze. "Ik had nu toch een klein kriebeltje, ik voelde de zenuwen wel. Het is ook altijd afwachten, je weet niet wat de rest doet en wat de vorm van de dag is."

Haar inhaalrace op de laatste 25 meter vrije slag was net genoeg. "Op de rugslag zie je een beetje waar je ligt, maar ook niet precies. Ik had er ook rekening mee gehouden dat ik de eerste 50 meter niet voorop zou liggen. Het was precies genoeg."

Marrit Steenbergen poseert trots met haar gouden medaille. Foto: Getty Images

Steenbergen verbetert record Schreuder

Steenbergen dook met 57,65 (in de halve finale) en 57,53 (in de finale) twee keer onder het dertien jaar oude Nederlandse record van Hinkelien Schreuder. "Wel mooi dat ik twee keer onder die tijd zwom, want dat is ook het oude wereldrecord geweest. Dat is eigenlijk wel passend."

Twee uur eerder veroverde Steenbergen een bronzen medaille op de 4x50 meter vrije slag met de gemengde estafette. "Dat is een extra race, maar het geeft ook een boost. We pakken toch een medaille. Dat is supervet en die ceremonie geeft dan wel een extra gevoel."

Het toernooi zit er voor de 22-jarige Friezin nog niet op. Ze komt nog uit op de 200 meter vrije slag en zwemt nog estafettes. "De hele week gaat al goed. ik ben nog niet klaar."

Steenbergen legde donderdag al beslag op haar eerste individuele WK-medaille door brons te pakken op de 100 meter vrije slag. In totaal staat de teller voor haar dit jaar al op elf internationale medailles.

