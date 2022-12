Steenbergen pakt goud op WK kortebaan, brons voor Schouten en estafettezwemmers

Marrit Steenbergen heeft vrijdag bij de WK kortebaan in Melbourne het goud veroverd op de 100 meter wisselslag. De Friezin deed dat in een Nederlands record. Tes Schouten pakte brons op de 200 meter schoolslag en de gemengde Nederlandse estafettezwemmers werden eveneens derde op de 4x50 meter vrije slag.

De 22-jarige Steenbergen zwom op de 100 meter wisselslag een tijd van 57,53 seconden. Ze bleef de Française Beryl Gastaldello (57,63) en de Zweedse Louise Hansson (57,65) voor in de finale.

Steenbergen had zich als snelste geplaatst voor de finale. Met 57,65 verbeterde ze toen het dertien jaar oude Nederlandse record van Hinkelien Schreuder.

Het is het eerste goud voor Nederland op deze WK. Steenbergen had eerder brons gepakt op de 100 meter vrije slag. Ook veroverde ze twee bronzen medailles op de 4x50 meter vrije slag en op de 4x50 meter vrije slag in de gemengde estafette.

Tes Schouten veroverde haar tweede individuele medaille. Foto: Getty Images

Schouten pakt brons in nationaal record

In de finale van de 200 meter schoolslag tikte de 21-jarige Schouten aan in 2.18,19. Daarmee verbeterde ze voor de tweede keer op de dag haar eigen Nederlands record. In de series kwam ze al tot 2.18,70, waarmee ze ruim onder haar vorige toptijd (2.19,55) dook.

De wereldtitel op de 200 meter schoolslag ging naar de Amerikaanse Kate Douglass. Zij bleef met 2.15,77 haar landgenote Lilly King (2.17,13) ruim voor.

Voor Schouten is het haar tweede medaille op dit toernooi. Donderdag pakte ze, eveneens in een nationaal record, zilver op de 100 meter schoolslag. Dat was haar eerste individuele WK-medaille ooit.

Marrit Steenbergen veroverde brons met de gemengde estafetteploeg. Foto: Getty Images

Ook estafettezwemmers pakken brons

Op de 4x50 vrij gemengd kwamen Kenzo Simons, Thom de Boer, Maaike de Waard en Steenbergen tot een tijd van 1.28,53. Het Nederlandse kwartet moest alleen Frankrijk en Australië voor zich dulden.

Frankrijk veroverde de wereldtitel in een wereldrecord: 1.27,33. Maxime Grousset, Florent Manaudou, Gastaldello en Mélanie Henique doken 0,56 seconden onder de oude toptijd van de Verenigde Staten uit 2018. Australië pakte in 1.28,03 het zilver.

De Waard slaagde er niet in om te verrassen op de 50 meter rugslag. Ze tikte in een tijd van 26,16 seconden als laatste aan in de finale. Het goud ging in een wereldrecord naar de Canadese Maggie MacNeil, die met 25,25 twee honderdsten onder haar oude toptijd dook.

Op de 50 meter vrije slag wisten Valerie van Roon en Kim Busch zich niet te plaatsen voor de eindstrijd. Van Roon zwom met 24,19 de tiende tijd en Busch moest met 24,34 genoegen nemen met de veertiende tijd. Op hetzelfde onderdeel bij de mannen strandden Simons en De Boer al in de series. Op de 200 meter schoolslag gold hetzelfde voor Caspar Corbeau.

De WK kortebaan duren nog tot en met zondag. Nederland staat op vier medailles; naast het zilver van Schouten was er drie keer brons.

