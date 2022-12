Schouten in nationaal record naar finale 200 meter schoolslag bij WK kortebaan

Tes Schouten heeft zich vrijdag bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne in een Nederlands record voor de finale van de 200 meter schoolslag geplaatst. De 21-jarige Zuid-Hollandse kwam in de series tot 2.18,70.

Het oude record stond eveneens op naam van Schouten. Ze zwom in oktober een tijd van 2.19,55 bij de wereldbeker kortebaan in Berlijn en dook nu dus ruim onder die tijd.

Het nieuwe Nederlandse record was in Melbourne goed voor de derde tijd in de series. De ongenaakbare Amerikaanse Kate Douglass (2.16,52) en haar landgenote Lily King (2.18,59) gingen als nummers één en twee door naar de finale.

Schouten is uitstekend in vorm. Donderdag pakte ze op de 100 meter schoolslag al zilver, haar eerste individuele WK-medaille ooit. Dat deed de talentvolle Nederlandse eveneens in een nationaal record.

Begin deze maand brak Schouten bij langebaanwedstrijden in Rotterdam op zowel de 100 als 200 meter schoolslag al twee keer op één dag haar eigen Nederlands record.

Ook gemengd estafetteteam finalist

Stan Pijnenburg, Nyls Korstanje, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen plaatsten zich op de 4x50 meter vrije slag gemengde estafette als derde voor de finale: 1.29,95. Frankrijk (1.29,69) en Australië (1.29,82) waren net iets sneller.

Op de 50 meter vrije slag haalden Valerie van Roon en Kim Busch de halve finales. Ze werden respectievelijk twaalfde (24,33) en veertiende (24,37) in de series. De snelste tijd werd neergezet door Katarzyna Wasick uit Polen, die 23,74 klokte.

Op het zelfde onderdeel bij de mannen strandden Kenzo Simons en Thom de Boer al in de series. Op de 200 meter schoolslag gold hetzelfde voor Caspar Corbeau.

Imani de Jong heeft na twee series op de 1.500 meter vrije slag de vierde tijd. De twintigjarige zwemster verbeterde met een tijd van 16.15,61 haar persoonlijke record. Er volgt later vandaag nog één serie.

De WK kortebaan duren nog tot en met zondag. Nederland staat op vier medailles; naast het zilver van Schouten was er drie keer brons.

