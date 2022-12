Zorgen om gearresteerde olympisch medaillewinnares Ostapchuk in Belarus

Voormalig kogelstootster Nadezhda Ostapchuk is donderdag aangehouden in Belarus. oppositieleider Sviatlana Tsikhanouskaya uitte haar zorgen over het lot van de 42-jarige sportvrouw, die een beroemdheid is in haar land en in een gevangenis in Minsk zou zitten.

"Ik ben verontrust door het nieuws dat de beroemde atlete en olympische medaillewinnares Nadezja Ostapchuk om onbekende redenen in Minsk is aangehouden", schrijft Tsikhanouskaya, die het in 2020 in de presidentsverkiezing opnam tegen de als een dictator regerende Alexander Lukashenko.

"Zij veroordeelde de repressie van het regime en steunde de protesten van 2020. Ze heeft zelfs haar gouden medailles geveild om de onderdrukte atleten te helpen", aldus Tsikhanouskaya.

Ostapchuk was als atlete niet onomstreden. Ze is enkele keren betrapt op doping en moest als straf haar gouden medaille van de Olympische Spelen van 2012 inleveren en ook haar bronzen medaille van de Spelen van 2008 in Peking. Ze is ook vanwege doping haar wereldtitel van 2005 kwijtgeraakt.

Wel staan haar zilveren medaille van de WK van 2003 en de bronzen medaille van de Spelen van Athene in 2004 nog op haar naam. Ook al heeft het IOC die bronzen plak nooit toegekend. Ostapchuk heeft ook nog twee zilveren medailles van de WK indoor in bezit en een Europese indoortitel. Haar persoonlijk record staat volgens World Athletics op 21,09 meter.

