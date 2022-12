Snowboardster Dekker verrast met eerste wereldbekerzege uit haar loopbaan

Michelle Dekker heeft donderdag voor het eerst in haar snowboardcarrière een wedstrijd in de wereldbeker gewonnen. De 26-jarige Nederlandse was in het Italiaanse Carezza de beste op de parallelreuzenslalom.

Het was voor Dekker de 71e keer dat ze meedeed aan een wereldbekerwedstrijd. Ze rekende in een spannende finale af met de ervaren Poolse Aleksandra Król, op wie ze in de slotfase een achterstand goed maakte.

Eerder op de dag had Dekker, die in 2012 debuteerde in het wereldbekercircuit, zich als negende voor de finaleronde geplaatst. In aanloop naar de eindstrijd won ze ook van de Duitse Ramona Hofmeister, de Japanse Tsubaki Miki en de Zwitserse Ladina Jenny.

Dekker, die de eerste Nederlandse snowboardster met een wereldbekerzege is sinds Nicolien Sauerbreij in 2010, deed in de afgelopen jaren drie keer mee aan de Olympische Spelen. Ze was er namens Nederland in 2014 bij in Sotsji, in 2018 in Pyeongchang en dit jaar in Peking.

In Sotsji en Pyeongchang kon de Zoetermeerse niet met de besten mee, waarna ze in Peking wél een rol van betekenis speelde. Ze eindigde er als vierde op de parallelreuzenslalom.

Dekkers prestatie op de Spelen in China waren des te knapper doordat ze wegens de coronamaatregelen maandenlang niet had kunnen trainen en bovendien geen coach had.

