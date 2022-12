Veelbesproken triatlonbond heeft nieuwe voorzitter: 'Tijd om vooruit te kijken'

De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) heeft in Ellis van der Weerden een nieuwe voorzitter gevonden. De bond hoopt een roerige periode, waarin grensoverschrijdend gedrag in de sport aan het licht kwam, langzaamaan te kunnen afsluiten.

De NTB besteedde dit jaar veel aandacht aan het creëren van een nieuwe structuur en verbetering van de topsportcultuur. Dat deed de bond nadat onderzoeksbureau Fijbes eind vorig jaar had vastgesteld dat er binnen het topsportprogramma van de bond onvoldoende sociale veiligheid was.

In het rapport van Fijbes werd gesproken over groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag. Het leidde tot het vertrek van technisch directeur Adrie Berk, algemeen directeur Rembert Groenman, hoofdcoach Louis Delahaije en het voltallige bestuur.

"Met de lessen uit het verleden is het nu tijd om vooruit te kijken. Ik streef ernaar om sport als middel in te zetten, zodat anderen in hun kracht staan", zegt nieuwe voorzitter Van der Weerden.

"Met de nieuwe bestuursleden heb ik er veel vertrouwen in dat er mooie stappen gezet kunnen worden in de continuïteit van de sport. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan met iedereen die de triatlonsport een warm hart toedraagt."

Veneberg werd nieuwe algemeen directeur

Begin oktober benoemde de NTB al een nieuwe algemeen directeur. Voormalig wielrenner Thorwald Veneberg volgde de begin dit jaar vertrokken Groenman op. Thea Sybesma heeft haar werkzaamheden als waarnemend voorzitter neergelegd na de aanstelling van Van der Weerden.

Triatlon was niet de eerste sport waarin grove misstanden aan het licht kwamen. Vorig jaar kwam naar buiten dat in het turnen jarenlang sprake was van grensoverschrijdend gedrag, gevolgd door soortgelijke signalen uit de danswereld.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Eerder

Aanbevolen artikelen