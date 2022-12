Steenbergen verovert eerste individuele WK-medaille ooit met brons op 100 vrij

Marrit Steenbergen heeft donderdag bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne indruk gemaakt door in een persoonlijk record brons te veroveren op de 100 meter vrije slag. Het is de eerste individuele WK-medaille uit haar loopbaan.

De 22-jarige Steenbergen tikte in de finale aan na 51,25 seconden. Daarmee dook ze ruim onder het persoonlijk record dat ze woensdag in de halve eindstrijd al had aangescherpt (51,85). Met haar nieuwe toptijd troefde ze de Australische Madison Wilson (vierde in 51,70) overtuigend af.

Het goud ging zoals verwacht naar topfavoriete Emma McKeon. De Australische was met een tijd van 50,77 een klasse apart en veroordeelde Siobhán Bernadette Haughey uit Hongkong tot het zilver (50,87).

Steenbergen veroverde eerder in haar carrière al eens medailles op een WK langebaan én een WK kortebaan, maar nooit op een individueel nummer. Woensdag was de Friezin al dicht bij die primeur: ze zwom in een nieuw Nederlands record naar de vierde plek op de 200 meter wisselslag.

Met haar bronzen plak op de 100 meter vrije slag laat Steenbergen zien nog altijd in goede vorm te steken. Eerder dit jaar maakte ze grote indruk door zeven medailles te veroveren bij de EK langebaan. Toen pakte ze onder meer goud op de 100 en 200 meter vrij.

Marrit Steenbergen veroverde op de 100 meter vrije slag haar eerste individuele WK-medaille ooit. Foto: Getty Images

Toussaint mist finale op 50 meter rugslag

Maaike de Waard maakt in Melbourne nog kans op een medaille op de 50 meter rugslag. De 26-jarige zwemster kwam tot een tijd van 26,02, de gedeelde derde tijd in haar halve finale. Dat was net genoeg om door te gaan naar de eindstrijd van vrijdag.

Kira Toussaint greep met haar tijd van 26,17 naast een finaleplek. Bij de EK kortebaan in november 2021 veroverde de Nederlandse, die in de Verenigde Staten traint, nog goud op de 50 meter rugslag.

Steenbergen komt later op donderdagochtend (Nederlandse tijd) nog in actie in de halve finales van de 100 meter wisselslag. De WK kortebaan in Australië is woensdag begonnen en duurt nog tot en met zondag.

