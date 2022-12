Hockeysters kloppen ook Argentinië in Pro League, mannen verliezen shoot-outs

De Nederlandse hockeysters hebben woensdagavond (lokale tijd) ook de tweede wedstrijd in de Pro League gewonnen. De ploeg van de nieuwe bondscoach Paul van Ass was in het Argentijnse Santiago del Estero met 3-1 te sterk voor het gastland. De mannen gingen voor het tweede duel op rij onderuit.

Pien Dicke opende in het eerste kwart uit een strafcorner de score voor de hockeysters. Enkele minuten later verdubbelde Joosje Burg de voorsprong met een veldgoal.

In het tweede kwart werd het 3-0 uit een strafcorner door Yibbi Jansen. Vlak voor rust deed Agustina Gorzelany iets terug uit de strafcorner.

Afgelopen zomer was regerend olympisch kampioen Nederland in de WK-finale in Spanje ook al met 3-1 te sterk voor Argentinië. De hockeysters spelen vrijdag en zaterdag opnieuw tegen de Britse en Argentijnse vrouwen.

De Nederlandse mannen wachten nog altijd op hun eerste overwinning in de Pro League. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée gaf twee keer een voorsprong weg (2-2) en ging vervolgens ten onder in de shoot-outs. De missers kwamen op naam van Thierry Brinkman en Jorrit Croon.

Tjep Hoedemakers en Jip Janssen (strafcorner) waren in de reguliere speeltijd verantwoordelijk voor de Nederlandse treffers. De hockeyers begonnen het nieuwe Pro League-seizoen dinsdag met een pijnlijke nederlaag tegen Groot-Brittannië (3-0). Op 13 januari begint het WK.

