Steenbergen met persoonlijk record naar finale 100 meter vrij bij WK kortebaan

Marrit Steenbergen heeft zich met een persoonlijk record verzekerd van een plek in de finale van de 100 meter vrije slag bij de WK kortebaan in Melbourne. De Friezin noteerde de vierde tijd in de halve finales.

De 22-jarige Steenbergen klokte in het Melbourne Sports and Aquatic Centre een tijd van 51,85 seconden. Ze was daarmee een fractie sneller dan haar persoonlijke record, dat ze vorig jaar bij de EK zwom.

Olympisch kampioene Emma McKeon uit Australië was met 51,28 de snelste. Ook Siobhán Haughey uit Hongkong (51,69) en de Australische Madison Wilson (51,82) waren sneller dan Steenbergen. De finale van de 100 meter vrije slag is donderdag om 9.35 uur (Nederlandse tijd).

Steenbergen begon de WK dinsdag met een vierde plek op de 200 meter wisselslag. Afgelopen zomer won ze bij de EK langebaan nog zilver op dat onderdeel. Op dat toernooi in Rome veroverde ze maar liefst zeven medailles, waaronder vier gouden.

Nederland grijpt door diskwalificatie naast medaille

Het Nederlandse estafetteteam was eerder op de dag op de de 4x50 wisselslag gemengde estafette niet succesvol. Kira Toussaint, Caspar Corbeau, Maaike de Waard en Thom de Boer leken brons te veroveren, maar bij de laatste wissel vertrok De Boer te vroeg van het blok.

Nederland werd gediskwalificeerd en kon een medaille uit het hoofd zetten. De Verenigde Staten pakten de gouden medaille in een nieuw wereldrecord (1.35,15). Italië (1.36,01) en Canada (1.36,93) veroverden respectievelijk zilver en brons.

In de finale van de 100 meter rugslag eindigde Toussaint met 56,41 als zevende. De Australische Kaylee McKeown pakte de winst (55,49), voor haar landgenote Mollie O'Callaghan (55,62). De Amerikaanse Claire Curzan en Canadese Ingrid Wilm deelden het brons in 55,74.

De WK kortebaan zijn dinsdag begonnen en duren tot en met zondag. Nederland komt met negen vrouwen en zeven mannen in actie in Melbourne.

