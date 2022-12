Hockeyers maand voor WK-start hard onderuit tegen Groot-Brittannië

De Nederlandse hockeyers zijn het nieuwe Pro League-seizoen in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) begonnen met een pijnlijke nederlaag. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée ging precies een maand voor de start van het WK met 0-3 onderuit tegen Groot-Brittannië. De vrouwen boekten wél een kleine zege.

De mannen kwamen in het Argentijnse Santiago del Estero nauwelijks in de problemen in het eerste kwart. In het tweede kwart was dat wel anders. Zachary Wallace zorgde twee minuten voor rust voor de 1-0 en kort daarna werd balverlies genadeloos afgestraft door Phil Roper: 2-0.

Het leidde tot de nodige frustratie en een groene kaart voor Dennis Warmerdam. In overtal maakten de Britten via Wallace ook een derde treffer, waarna Oranje een kansloze wedstrijd speelde. De regerend Europees kampioen had het aan doelman Pirmin Blaak te danken dat het 3-0 bleef.

De forse nederlaag is een valse start van het nieuwe Pro League-seizoen, waarin Oranje de komende dagen Argentinië (woensdag en zaterdag) en nogmaals aan Groot-Brittannië (vrijdag) treft. De ploeg van Delmée schreef de vorige editie van de Pro League op zijn naam.

De Pro League is dit seizoen niet het hoofddoel. Het toernooi wordt voornamelijk gebruikt als laatste voorbereiding op het WK, dat voor Oranje op 14 januari begint. Delmée hekelde tegenover de NOS eerder de timing van de start van het seizoen. Hij had liever zijn eigen WK-voorbereiding ingedeeld.

Paul van Ass is sinds deze zomer de bondscoach van de vrouwen. Foto: ANP

Vrouwen winnen nipt van Groot-Brittannië

Voor de vrouwen ligt het beduidend anders dan bij de mannen. Oranje werd afgelopen zomer wereldkampioen en is onder leiding van Paul van Ass een nieuw traject ingegaan. Hij is de eerste vaste bondscoach na een roerige periode, waarin internationals melding maakten van een angstcultuur in de ploeg.

"Dit is een nieuw begin, met een nieuwe bondscoach en nieuwe tactieken", zei Van Ass voor het duel met Groot-Brittannië. "Ik ben benieuwd wat we kunnen laten zien. Het is heel fijn om met vier goede wedstrijden te kunnen beginnen."

Tegen Groot-Brittannië opende Freeke Moes na acht minuten de score. Isabelle Petter maakte vier minuten later gelijk, waarna Yibbi Jansen met een rake strafcorner in de achttiende minuut voor de 2-1 zorgde. Dat bleek uiteindelijk de winnende treffer.

De hockeysters eindigden vorig Pro League-seizoen als tweede achter Argentinië. Voor Oranje wacht woensdag en zaterdag een duel met Argentinië. Op vrijdag is Groot-Brittannië wederom de tegenstander.

Eerder

Aanbevolen artikelen