NBA vernoemt prijs voor MVP van regulier seizoen naar Michael Jordan

De NBA heeft de prijs voor de waardevolste speler van het reguliere seizoen vernoemd naar Michael Jordan. De Amerikaanse basketbalcompetitie onthulde dinsdag de nieuwe Michael Jordan Trophy.

De inmiddels 59-jarige Jordan wordt gezien als een van de beste basketballers aller tijden. Zelf werd hij tijdens zijn loopbaan tussen 1987 en 1998 vijf keer uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP).

In de nieuwe trofee zijn tal van verwijzingen naar de loopbaan van Jordan verwerkt. Zo zijn onder meer de lengte (23,6 inches, oftewel 60 centimeter) en het gewicht (23,6 pounds of 10,7 kilo) gelinkt aan zijn rugnummer 23 en zijn zes NBA-titels.

De prijs voor MVP was sinds de eerste uitreiking in het seizoen 1955/1956 vernoemd naar Maurice Podoloff, een van de grondleggers van de NBA. De NBA heeft de naam van Podoloff nu verbonden aan de trofee voor het hoogst geklasseerde team in de reguliere competitie.