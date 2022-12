Steenbergen ondanks recordtijd naast podium op 200 meter wissel WK kortebaan

Marrit Steenbergen heeft dinsdag ondanks een Nederlands record naast de medailles gegrepen op de 200 meter wisselslag bij de WK kortebaanzwemmen. In het Australische Melbourne eindigde de Nederlandse als vierde.

De 22-jarige Steenbergen klokte een tijd van 2.04,94. Daarmee was ze bijna drie seconden langzamer dan de Amerikaanse winnares Kate Douglass (2.02,12). Haar landgenote Alex Walsh (2.03,37) eindigde als tweede en de Australische Kaylee McKeown completeerde (2.03,57) completeerde het podium.

Eerder op de dag had Steenbergen de finale ook al in een Nederlands record gehaald. Ze won haar serie in een tijd van 2.06,01. Daarmee verbeterde ze de tijd van Femke Heemskerk (2.06,69), die sinds november 2014 het record in handen had. In de eindstrijd was Steenbergen dus nog eens ruim een seconde sneller.

Steenbergen won afgelopen zomer op de EK langebaan zilver op de 200 wissel. Op dat toernooi in Rome veroverde ze maar liefst zeven medailles, waaronder vier gouden. Ze komt dinsdag in Melbourne nogmaals in actie in de finale van de 4x100 meter vrije slag.

De WK kortebaanzwemmen zijn dinsdag begonnen en duren tot en met zondag. Nederland komt met negen vrouwen en zeven mannen in actie in Melbourne.

Finaleplek voor De Waard op 50 meter vlinderslag

Maaike de Waard bereikte de finale van de 50 meter vlinderslag. De 26-jarige De Waard was in de halve finales goed voor een tijd van 24,92 seconden. Dat was de tweede tijd in haar heat en de vierde van de acht finalisten die woensdag in actie komen.

De Waard redde het niet op de 100 meter rugslag. Ze tikte in haar race uit de halve finales als zesde aan in 56,54 en die tijd bleek precies genoeg om als achtste door te gaan naar de finale op woensdag. Kira Toussaint wist zich wél te plaatsen voor de finale van diezelfde afstand. Ze tikte in haar race uit de halve finales als zesde aan in 56,54 en die tijd bleek precies genoeg om als achtste door te gaan naar de finale op woensdag.

Nyls Corstanje redde het niet op de 50 vlinder. Hij moest na de series met de Fransman Florent Manadou in een swim-off uitmaken wie als zestiende zwemmer naar de halve finales mocht. De Nederlander verloor dat duel. Hij tikte aan in 22,35, Manadou klokte 22,31.

Imani de Jong en Silke Holkenborg wisten zich niet te plaatsen voor de finale van de 400 meter vrije slag. De Jong kwam in de series tot de elfde tijd (4.04,65), Holkenborg noteerde de zestiende tijd (4.08,75).

