Van der Poel in hoger beroep vrijuit na 'aanval' op meisjes in Australisch hotel

Mathieu van der Poel is dinsdag in hoger beroep vrijgesproken van het aanvallen van twee tienermeisjes in een hotel de nacht voorafgaand aan het WK wielrennen op de weg in het Australische Wollongong. De 27-jarige renner moest een boete betalen en mocht drie jaar lang het land niet in, maar de straffen zijn nu van tafel geveegd.

Van der Poel werd op 24 september, de avond voor de wegrace, opgepakt door de Australische politie omdat hij twee meisjes zou hebben aangevallen. De tieners zouden meerdere malen op de deur van Van der Poel hebben gebonkt, waarna de renner van Alpecin-Deceuninck boos achter de pubers aanrende en hen zou hebben aangeraakt.

Van der Poel ontkende aanvankelijk, maar bekende later schuld. Hij moest ruim 1.000 euro boete betalen en mocht Australië de komende drie jaar niet in. De rechter heeft dinsdag in hoger beroep de straffen verworpen.

"Dit is een geweldige uitkomst", reageerde Michael Bowe, advocaat van Van der Poel, tegenover ABC News. "Niemand wil voor de rest van zijn leven een veroordeling met zich meedragen, zeker niet als je zo'n goed persoon bent."

Van der Poel moest door de slechte nachtrust al na dertig kilometer opgeven in de wegrace. "Dat was ook een argument dat ik aanhaalde", zei Bowe. "Hij heeft enorm getraind voor deze ene mogelijkheid om wereldkampioen te worden. Maar uiteindelijk moest hij zijn ploeg en land noodgedwongen teleurstellen. Bovendien heeft hij berouw getoond."

