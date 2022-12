Van Empel wint ondanks buikgriep in Dublin, Van Aert boekt eerste seizoenszege

Fem van Empel heeft zondag de wereldbekerveldrit in Dublin gewonnen. De Nederlandse renster bleef in de winterse omstandigheden haar landgenote Puck Pieterse voor. Bij de mannen won Wout van Aert zijn eerste wereldbeker van het seizoen.

De twintigjarige Van Empel, die kampte met maagproblemen, rekende in een tweestrijd af met Pieterse. Alles kwam aan op de slotmeters, waarin Van Empel sterker was. Denise Betsema eindigde op anderhalve minuut als derde.

Pieterse kwam in de eerste ronde ten val op de hindernissen, waarna ze na een fietswissel de rit hervatte. Pieterse wist in de Ierse modder na een paar minuten weer de aansluiting te vinden bij koplopers Betsema en Van Empel.

In de laatste twee rondes was het stuivertje wisselen tussen Van Empel en Pieterse. In de zware moddercross namen de twee jonge veldrijdsters een voorsprong van dertig seconden op Betsema, die eenzaam op een derde plek reed.

In de laatste ronde probeerde Pieterse ervandoor te gaan, maar Van Empel was ondanks haar maagproblemen de sterkste. "De maagproblemen werden tijdens de race erger, maar aan mijn benen lag het in ieder geval niet", zei Van Empel na haar tiende zege.

"Ik heb geprobeerd het beste eruit te halen. Puck reed een paar keer weg, maar ik kon telkens sterk terugkeren."

Wereldbekerstand UCI vrouwen Fem van Empel - 330 punten

Puck Pieterse - 225 punten

Denise Betsema - 181 punten

Inge van der Heijden - 171 punten

Shirin van Anrooij - 159 punten

Wout van Aert zegeviert op het modderparcours in Dublin. Foto: Getty Images

Van Aert boekt ondanks pech eerste seizoenszege

Van Aert was zondag op het modderparcours in Dublin de sterkste bij de mannen. Hij moest daarbij de nodige pech overwinnen. De Belgisch kampioen botste tegen een paaltje en kreeg een doek in zijn wiel.

Laurens Sweeck, de koploper in de wereldbekerstand, reed in Dublin naar de tweede plaats. Wereldkampioen Tom Pidcock werd derde, net voor de Nederlander Lars van der Haar.

Vorige week reed Van Aert zijn eerste wereldbeker van het seizoen. In de cross van Antwerpen werd hij tweede achter Mathieu van der Poel, die de race in de Ierse hoofdstad oversloeg.

Van Aert is ondanks de pech blij met zijn overwinning. "Blijkbaar proberen ze mij op alle mogelijke manieren af te stoppen", zei de Belg lachend voor de camera van Eurosport. "Na dat moment ging ik mij beter voelen en werd ik wakker geschud. Ik ben trots op mijn eerste zege in Ierland."

Wereldbekerstand UCI mannen Laurens Sweeck - 266 punten

Eli Iserbyt - 249 punten

Michael Vanthourenhout - 225 punten

Lars van der Haar (NED) - 205 punten

Niels Vandeputte - 148 punten

Eerder

Aanbevolen artikelen