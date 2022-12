Amerikaanse basketbalster Griner vrijgelaten in ruil voor Russische wapenhandelaar

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is donderdag vrijgelaten uit de Russische gevangenis. Ze is geruild voor de veroordeelde Russische wapenhandelaar Viktor Bout.

De 32-jarige Griner werd in februari opgepakt in Rusland omdat ze cannabisolie bij zich had. Ze gebruikt de olie in de Verenigde Staten om medicinale redenen, maar in Rusland is deze vloeistof verboden. Sindsdien zat de basketbalster in hechtenis.